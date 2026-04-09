きょう午前、射水市の海竜マリーナ沖で、富山大学のヨット部の活動中にヨットが転覆し、学生3人が海に投げ出されました。そのうち1人が病院に運ばれましたが、命に別条はないということです。伏木海上保安部によりますと、きょう午前10時40分ごろ、射水市の海竜新町の沖合およそ700メートルで「ヨットが転覆し、落ちた学生を船に上げられない」と富山大学ヨット部の学生から消防に通報がありました。海に投げ出された