【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】米国とイランが２週間の停戦で合意した中東情勢を巡り、イスラエル軍は８日、レバノンの親イラン勢力ヒズボラに大規模な攻撃を仕掛けた。イランは合意違反と批判し、ホルムズ海峡の「再封鎖」を表明した。米国はレバノンは合意の対象外と反論しており、１１日に始まる戦闘終結を目指す協議を前に、主張の溝が浮き彫りになっている。トランプ米大統領は７日、ホルムズ海峡の開放