小宮山悟氏東京六大学野球リーグ、早大の小宮山悟監督は9日、東京都内で開かれた東京六大学野球連盟イベントに出席し、8日に89歳で死去した早大元監督の野村徹さんをしのんだ。「悲しいけれど、頑張り過ぎていた気がする。お疲れさまでした」と声を詰まらせた。18日のチーム今季初戦で喪章をつけるという。早大で、野村さんの下でプレーしたプロ野球ヤクルトの青木宣親ゼネラルマネジャーは球団を通じて「今の私があるのは大学