歌手津吹みゆ（30）と女優星宏美（37）がダブル主演する朗読劇「ほんとの空・青い空」が9日、東京・中落合のシアター風姿花伝で幕を開けた。セーラー服にモンペ姿で登場する津吹は昭和の戦時中の女学生・佐々木和子を演じる。恩師との別れがある空襲警報が鳴り響くシーンや、玉音放送が流れる時には、朗読劇とは思えないようなリアルな演技を披露した。タイトル「ほんとの空・青い空」は、高村光太郎の詩集「智恵子抄」の中にある