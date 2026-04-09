ついに配備！ 射程1000kmの新型ミサイル防衛省は2026年3月31日、熊本県の陸上自衛隊健軍駐屯地に所在する第5地対艦ミサイル連隊に、最新鋭の長射程地対艦ミサイルである「25式地対艦誘導弾」を配備したと発表しました。【なるほど、こう使うのね…】防衛省が公開した「スタンド・オフ・ミサイル」の運用イメージを見る（画像）25式地対艦誘導弾は、これまで「12式地対艦誘導弾能力向上型」という名称で開発が進められてきたも