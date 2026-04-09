要注意！犬にNGな食器の特徴 プラスチックの食器 プラスチック製の食器は安価ですし、軽くて扱いやすいため手を伸ばしがちですが、実は避けるべき食器の1つです。プラスチックは素材が柔らかく傷がつきやすいので、繰り返し使っていると傷がついた隙間に細菌が発生しやすくなるからです。 またあまり知られていませんが、プラスチックは接触性アレルギーの発症因子にもなります。口周りが赤くなったり痒がってい