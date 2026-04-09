三重県の新名神高速で3月、6人が死亡した事故。大型トラック運転手の女が、過失運転致死の罪で起訴されました。女は“ながらスマホ”だったとみられます。 【写真を見る】新名神高速6人死亡事故 トラック運転手の女 ｢過失運転致死罪｣で起訴 “ながらスマホ”で制限速度を約30kmオーバー 危険性も実証されているのになぜ？ 3連休の初日に大型トラックを運転していた女が引き起こした、痛ましい事故。事故直前の状況が