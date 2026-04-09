バルセロナは現地４月８日、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグでアトレティコ・マドリーとホームで対戦。０−２で敗れた。この一戦に先発したパウ・クバルシが、44分に一発退場。最終ラインの背後へ抜け出したジュリアーノ・シメオネを後ろから倒してしまい、オンフィールドレビューの結果、主審からレッドカードを受けた。この判定に異を唱えたのが、現役時代にバルサでもプレーした元フランス代表FWティエリ・