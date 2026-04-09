リバプールの英雄スティーブン・ジェラード氏が、古巣に苦言を呈した。クラブ専門メディア『LIVERPOOL.COM』が伝えている。現地４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、リバプールはパリ・サンジェルマンと敵地で対戦。11分にデジレ・ドゥエ、65分にフビチャ・クバラツヘリアにゴールを許し、０−２で敗れた。枠内シュートが０本に終わるなど、昨季のチャンピオンに圧倒的な力の差をみせつけ