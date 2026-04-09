「every.ホープ」は11日にリーグの開幕を迎える長崎国際大学硬式野球部です。 先輩たちから受け継ぐ思いを胸に、悲願の1部リーグ初優勝を目指します。 2015年に創部した長崎国際大学硬式野球部。 11日に開幕する九州大学野球の1部リーグに県内から唯一出場します。 3年前の2023年には、春と秋のリーグ戦で過去最高成績となる1部リーグ準優勝を果たしましたが、頂点にはあ