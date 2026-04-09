4月7日、NHKは同月25日付けの執行部人事を発表した。7名が同時退任という異例の人事はネット上でも話題になっているが、期待よりもネガティブな声が多く見受けられる。【写真】会長は3000万円超え、公開された「NHK役員の報酬」NHK会長、スクランブル化は「相容れない」NHKの公式サイトに掲載された「お知らせ」によれば、新たに理事に任命されたのは9名。一方、前任の理事7名は４月24日をもって退任。うち5名は任期満了、2名