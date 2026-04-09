ドラマ「惡の華」でW主演を務める鈴木福、あの ドラマ「惡の華」が2026年4月9日(木)よりテレ東系で放送開始される。原作は電子コミックを含め全世界累計325万部を突破の、押見修造による伝説的漫画。『別冊少年マガジン』(講談社)で連載され、アニメや映画、舞台など、様々な形でファンを魅了している作品だ。ボードレールの詩集「惡の華」を愛読していることで、自分は他のクラスメートとは違うと思い込んでいる中学生・春日