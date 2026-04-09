阪神・森下翔太外野手（２５）が９日のヤクルト戦（甲子園）に「３番・右翼」として先発出場。４回の第２打席で先制の４号ソロをマークした。場面はスコアレスで迎えた４回。先頭打者として打席に入った森下は、カウント２―２からの６球目、相手先発・奥川が投じた１２６キロのスライダーを捉えた。白球は強烈な打球速度でレフトスタンドへ着弾。チームに先制点をもたらした。森下の先制打で勢いのついた猛虎打線は、次打者