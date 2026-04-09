【モデルプレス＝2026/04/09】女優の大友花恋が4月8日、自身のInstagramを更新。セットアップの衣装ショットを公開した。【写真】26歳元Seventeenモデル「大人っぽくて素敵」タイツコーデで際立つ美脚◆大友花恋、美脚際立つキュロット×グレータイツ姿公開大友は、グレー系チェックのジャケットやホワイトデニムのセットアップなどのコーディネートを複数枚投稿。ベージュのジャケットとキュロットスカートのセットアップにグレー