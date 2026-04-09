【モデルプレス＝2026/04/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が4月8日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、話題となっている。【写真】「今日好き」出身17歳美女「ビジュ最強」新ヘアスタイルで雰囲気ガラリ◆谷村優真、レイヤーカット＆赤系ヘアカラー姿披露谷村は「ちょいイメチェン」