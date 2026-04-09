【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの神部美咲が4月8日、自身のInstagramを更新。オフショルダー衣装のヘアチェンジショットを公開した。【写真】31歳美人タレント「鎖骨が綺麗すぎる」色気マシマシ肩出しコーデ◆神部美咲、美肩際立つオフショル姿でヘアチェンジショット公開神部は「髪切った いつもと違うスタイリングした日の（カメラの絵文字）」とコメント。肩につく長さのヘアを外ハネにスタイリングした髪型で、ピタッと