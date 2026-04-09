服選びも大事だけど、同じくらい靴選びも重要なの知ってた？そこで今回は、金川紗耶とともに「スニーカーとヒール」でコーデの印象がどう変わるのかをご紹介します。靴以外は同じアイテムなのに、こんなにも印象が変わるの！？と、思わず驚くはず♡【スニーカー↔︎ヒール】で即印象が変わる！服にばかり意識が行きがちだけど、「おしゃれは足元から」なんて言葉もあるように、コーデの印象は靴選びで大きく変わる