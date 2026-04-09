韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「재수（チェス）」の意味は？「재수（チェス））」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、学歴が重視される韓国では行う人も多いことです。「재수（チェス）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「浪人」でした