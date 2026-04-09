中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月9日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は9日の記者会見で、米国側が、米中の高官が過去数日間にイラン問題を巡り協議したと発表したことに関し、中国は戦争開始以降、各方面と意思疎通を維持し、停戦と和平の促進に積極的に取り組んできたと述べた。