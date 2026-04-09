プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が、“激変”した最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】大胆イメチェンした村上佳菜子のビフォーアフターこれまでもInstagramで、海外旅行を満喫する様子や、ルーティンの朝ヨガに励む様子など、プライベートについて度々発信してきた村上。2025年7月1日には1人でベトナムを訪れた際に撮影したビキニショットも披露し、話題になっていた。10年以上ぶりに大胆イメチ