「オリックス−ロッテ」（９日、京セラドーム大阪）オリックスのエース・宮城大弥投手（２４）が１点リードの六回２死満塁の場面で、左腕に違和感を訴え、緊急降板した。この回は連打で無死満塁のピンチを招き、その後２者連続三振。次打者・佐藤に初球を投じた後に異変が…。マウンドへ歩み寄り、宮城と会話を交わした捕手の若月が右手を上げてベンチに合図。トレーナーを呼びつけた後に一旦ベンチに戻ると、再びマウンドに