京都府南丹市で行方不明になっている小学校6年生の男の子の捜索はきょうも続いています。男子児童が通う小学校では入学式が行われ、安全対策の強化などが説明されました。記者「新入生が続々と学校へ登校していきます」きょう、安達結希さん（11）が通っている小学校では入学式が行われました。登校を見守るのは教員や警察官。新入生にとってはハレの日ですが、保護者の不安は今も続いています。新入生の保護者「不安ですね、こわ