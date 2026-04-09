美しきフレンチ・ワゴン！プジョーは、しなやかな足回りとエレガントなスタイリングを融合させたモデルを数多く輩出してきた、世界最古の量産自動車ブランドの一つです。その中核をなすCセグメントのステーションワゴンが「308 SW」ですが、この車名にはプジョーの歴史における大きな転換点が刻まれています（同シリーズには、ハッチバックの「308」もラインナップされています）。【画像】超カッコイイ！ これがスバル「レヴ