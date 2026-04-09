信じることは簡単そうで難しいこと。そのように考えてしまうようなお悩みが寄せられました。『うちの子はとある習いごとをしています。指導していただいている先生に「この子は遅咲きだと思う」とたびたび言われます。しかし、その言葉を信じてもいいのかわかりません』指導者の先生に「遅咲き」だと言われてしまったわが子。まったくダメだとか、才能がないと言われるのとどちらが厳しいものでしょう。それぐらい、心がざわざわす