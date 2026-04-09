「グランド ハイアット 東京」×「ポケモン」30周年記念の特別宿泊プランが1日9室限定で登場1996年の誕生から30周年を迎える『ポケットモンスター』と「グランド ハイアット 東京」が夢のコラボレーション！2026年6月20日から8月26日までの期間限定で、ポケモンたちと過ごせる1日9室限定の特別な宿泊プラン「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」がスタートします。パンケーキ付き朝食1日1室限定スイ