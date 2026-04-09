全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は創業131年の中国料理店を紹介します。名物の麻婆豆腐に込められた思いとは？ 長岡駅近くに店を構える『喜京屋』。店内はこの日もたくさんの客でにぎわっていました。 【常連客】 「この店はうまい。30年ぐらい通っている」 【常連客】 「リーズナブルな値段で本格中華が食べられる。こんな店なかなかない。続く意味がわかる。本当においしいので」 地元で愛され続けるこちらの店。