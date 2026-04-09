5月20日に発売される、日向坂46・17thシングル『Kind of love』に収録される、ひなた坂46(日向坂46のアンダーメンバーの呼称)メンバーによる共通カップリング楽曲「Empty」のフォーメーションが9日、解禁となった。四期生・平岡海月が初めてセンターを務める。【ライブ写真35点】どしゃぶりの中開催！びしょ濡れでも最高のライブに！5日に横浜スタジアムにて行われたグループ周年ライブ「7回目のひな誕祭」にて「17th Single