広島県の横田美香知事米ニューヨークの国連本部で27日から始まる核拡散防止条約（NPT）再検討会議の非政府組織（NGO）セッションで、広島県の横田美香知事と長崎県の馬場裕子副知事が、両県の代表として初めてスピーチする予定であることが9日、関係者への取材で分かった。被爆県トップが締約国に直接訴え、核廃絶に向けた機運を高める狙いがあるとみられる。前回2022年のNPT再検討会議では、当時長崎市長だった田上富久氏が