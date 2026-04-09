別府競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」が10日、開幕する。9日は前検が行われた。前回の豊橋に追加参戦し、2日目に5場所ぶりの白星を挙げるなど奮闘した又多風緑（ふつか、23＝石川）。今回は中1日で臨む。「いいレースができたと思うし、行って良かった。中1日だけど疲れを残さないように練習した」次節はG1が控えており、ここは大事な開催となる。「G1に向けてしっかり力を出し切りたいですね」