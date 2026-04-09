ボクシング漫画「はじめの一歩」などで知られる漫画家で、手術を受けて入院していた森川ジョージ氏（60）が9日、Xを更新し、退院を報告した。森川氏は、病室に残してきたものとみられる、看護師や医師らしき人物を描いて感謝の言葉を添えたイラストの写真を公開し、【退院】と報告。「病院の皆様お世話になりました！言いつけ通りしばらく自宅でおとなしくします。ありがとうございました！！ご心配していただいた皆様ありがとうご