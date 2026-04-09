【モデルプレス＝2026/04/09】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が4月9日、自身のInstagramを更新。ハンドメイド作品を公開した。【写真】54歳人力舎所属女芸人「完成度高すぎ」フェルトで作った鯉のぼり公開◆光浦靖子、フェルトで作った鯉のぼり披露光浦は「4月ワークショップは『鯉のぼり』」と記し、フェルトを使ったハンドメイド作品の写真を投稿。黒、赤、黄緑の3匹の鯉のぼりには、それぞれ異なる色とデザインの鱗があしら