【モデルプレス＝2026/04/09】4月29日に発売されるtimelesz（タイムレス）のニューアルバム『MOMENTUM』（読み：モーメンタム）。このたび、通常盤DISC2に収録されるグループとして初となるユニット企画曲のMVトレーラー映像が公開された。【写真】timelesz話題のユニット、色気引き立つブラック衣装姿◆timelesz初のユニット曲、MVトレーラー公開ユニットは現在Netflixで配信中の「timelesz project -REAL-」内で描かれた3組で構