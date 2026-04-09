【モデルプレス＝2026/04/09】フリーアナウンサーの中村仁美が4月9日、自身のInstagramを更新。長男への手作り弁当を公開した。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「食欲そそる」おにぎりに豚汁…中3長男への弁当公開◆中村仁美アナ、長男への手作り弁当披露中村アナは「お弁当備忘録」と記し、中学3年生になったという長男のために手作りした弁当の写真を投稿。鮭と明太子の2種類のおにぎりに、揚げ物やゆで卵、ピックに刺さった枝豆