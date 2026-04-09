【下り坂】金曜日は雨 前線を伴った低気圧が日本海を進み、低気圧から延びる前線が本州を南下していきます。１０日（金）は全国的に雨が降るでしょう。 【熱中症注意】土曜日は夏日 ３０度に迫るところも １０日（金）の予想最高気温は２０度を下回るところがほとんどですが、１１日（土）の予想最高気温は２５度を超える見込みです。 さいたま市２８度・東京都心２７度・横浜市２７度で「６月下旬～７月上旬並み」の