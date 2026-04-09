新1年生に手渡された…お祝い金の1万円 鹿屋市の小学校では、入学した子どもたちに「ありがとう」の気持ちを込めてお祝いです。児童が減少する中、地域の団体が1人ひとりに祝い金1万円を贈りました。 きょう9日、8人が入学した鹿屋市の西俣小学校。 新1年生に手渡されたのが…お祝い金の1万円です。 11年前に始めた取り組み「少しでも助けになれば」 田畑が広がる鹿屋市飯隈町。西俣小学校は、ピークの1940年代、5