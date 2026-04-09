突風被害「竜巻の可能性が高い」 徳之島の伊仙町で7日、住宅など48棟の屋根や瓦が飛ばされるなどの被害がでた突風は、竜巻の可能性が高いことが分かりました。 7日、徳之島の伊仙町で吹いた突風で、住宅など48棟の屋根や瓦が飛ばされ、大きな木も根こそぎなぎ倒されました。 気象庁の職員が8日から現地を調査していましたが、被害や痕跡が帯状に分布していたことなどから9日夕方、この突風は竜巻の可能性が高いと発表しまし