【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの近藤千尋が4月9日、自身のInstagramを更新。子どもの勉強机を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「センス光ってる」子どもの勉強机公開◆近藤千尋、子どもの勉強机披露近藤は「次女が小学生になるタイミングで お勉強机を買いました」と報告し、勉強机と椅子が2つずつ並んだ写真を投稿。壁に向かって設置されたキャビネット付きの勉強机と足置きが付いたキャスタータイプの椅子はどちらも白