県が発注した港の工事の入札を巡る官製談合事件。工事を落札した造船会社を仲介した県の元職員の男性について、県警が官製談合防止法違反の疑いで書類送検していたことが新たに分かりました。この男性は「見返りとして数十万円を受け取っていた」ということです。 この事件は2021年8月、県北薩地域振興局に勤めていた60歳の男性職員が長島町の港の工事の一般競争入札で、長崎の造船会社に落札させるために事前に設計金額を漏らし