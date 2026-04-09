BMSG所属の6人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが、フィリピンを代表するボーイズグループSB19のマニラ公演にスペシャルゲストとして出演することが決定した。本公演は、2026年4月18日（土）にフィリピン・マニラのSMDC Festival Groundsで開催される大規模野外ライブ「Wakas At Simula: The Trilogy Concert Finale」。同ツアーは世界各地で開催され、すべての公演がソールドアウトとなるなど大きな成功を収めている中、本公演