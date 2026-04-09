円売り優勢、停戦合意への疑問で原油高ドル円１５９円台乗せ＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円売りが優勢。昨日は米国とイランが一時停戦合意を発表し、市場はこれを歓迎した。しかし、現実にはホルムズ海峡の実質封鎖状態が続き、イスラエルのヒズボラ攻撃をめぐる両サイドの認識の差が露呈している。前日に急落した原油相場は反発している。ＮＹ原油先物は足元で99ドル台へと上昇している。ロンドン時間に入るとドル