◆パ・リーグオリックス―ロッテ（９日・京セラドーム大阪）オリックス・宮城大弥投手が、６回途中で緊急降板した。球団によると「左腕の違和感」という。１点リードの６回２死満塁でロッテ・佐藤に初球を投げた瞬間、捕手・若月がマウンドへ向かい、ベンチに合図。すぐさま厚沢投手コーチ、トレーナーが出てくると、そのままベンチに下がった。マウンドには２番手・山崎が上がった。初回は１死から藤原に中前へ運ばれたが