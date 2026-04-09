元ＡＫＢ４８のタレントで実業家としても活躍する小嶋陽菜。リゾート姿を公開し、反響が寄せられている。９日までにインスタグラムを更新し、「宮古島はやさしい色に囲まれてた」と沖縄の宮古島を訪れたことを報告。続く投稿では「ｓｏｆｔｐｉｎｋ海でひと休みしたり」とピンクのトップスでくつろぐショットをアップした。気温上昇を感じさせる服装にフォロワーは「ひゃーかわいい」「ピンクのトップスかわいい」「涼し