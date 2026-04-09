熟したバナナの救済レシピ 甘みの強いバナナはお菓子作りにぴったり。買ったのはいいけど、食べきれずに熟して黒くなりかけのバナナがあったら、スイーツに変身させてみましょう。焼いたり冷やしたりする前の作業時間が10分なのでお菓子作りのハードルも低いです。10分で準備ができるので、思い立った時にすぐに作れるのが魅力なバナナで作る簡単おやつレシピをご紹介します。 ケーキやプリンも準備10分 混ぜて焼くだけなのにし