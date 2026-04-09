◇プロ野球パ・リーグ楽天ー日本ハム(9日、楽天モバイルパーク)6回に両チームの打撃陣が力を発揮しました。1点ビハインドの日本ハムは好投だった先発のウレーニャ投手から継投した内星龍投手から先頭の矢澤宏太選手がツーベースヒット、水野達稀選手がセンターへヒットと無死1・3塁とします。奈良間大己選手が同点タイムリーを放つと、内投手はここで降板。なおも無死1・2塁とチャンスを継続すると、加治屋蓮投手の2球目のストレ