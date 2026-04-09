◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンクー西武(9日、みずほPayPayドーム)両先発の好投もあり6回まで「0-0」という展開となっていたソフトバンク対西武の試合。7回に近藤健介選手が豪快な一発を放ち、ソフトバンクが先制しました。この日はソフトバンク・大津亮介投手、西武・菅井信也投手が好投を披露。両チーム6回までを2安打以下に抑える好投を見せます。そんな中、西武は7回に継投策に出て2番手・ラミネス投手をマウンドに送ります