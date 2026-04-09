ソフトバンクのロゴ＝2021年2月、東京都内（ロイター＝共同）東京電力ホールディングスが新たな成長戦略の柱とする外部企業との提携を巡り、ソフトバンクが応募したことが9日分かった。ソフトバンクが注力するデータセンターへの電力供給といった面での協業を期待しているとみられる。日本産業パートナーズや米KKRなど国内外のファンドも名乗りを上げたとみられている。東電は1月に公表した経営再建計画に外部提携の方針を盛り