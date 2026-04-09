京都・南丹市で、11歳の安達結希さんが行方不明になってから17日が経過した。安達さんが通う京都府南丹市立園部小学校では9日、入学式が行われた。一方、警察による捜索活動も続いていて、9日は、安達さんの自宅と学校の中間地点にある山の中で捜索が行われた。小学校では入学式保護者「不安」安達さんが通う南丹市立園部小学校周辺では、9日朝も見守りが強化される中で、児童が登校する姿があった。9日の入学式には、安達さんと