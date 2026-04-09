タレント柳原可奈子（40）が9日、インスタグラムを更新。脳性まひを公表している長女の入学を報告した。「長女が特別支援学校の小学部に入学しました葉桜が混ざりはじめた桜並木の下、素晴らしい春の一日を迎えることができました」と報告し、長女とのショットをアップした。「少し緊張しながらも、真新しいバギーに乗って教室に入っていく長女は、とってもとってもお姉さんに見えました」と長女の様子をつづった。「家に帰って