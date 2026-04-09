地盤の液状化を防ぐための工事が新潟市西区と江南区で検討されています。一部の地域では工事を行うかどうかアンケート調査が始まっています。新潟市西区や江南区では、おととしの能登半島地震で地盤の液状化が相次ぎ、市が対策工事を検討しています。土地の所有者に対して維持管理費として一坪あたり5250円の負担を求めていて、「全員の同意」を前提としています。江南区の一部では、3月下旬から工事を実施するかどうか意向