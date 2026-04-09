BE:FIRSTが、4月18日にフィリピン マニラで開催されるSB19の『Wakas At Simula: The Trilogy Concert Finale』にスペシャルゲストとして出演する。 （関連：BE:FIRST×サッカーの親和性の高さSOTA＆RYUHEI＆JUNONの溢れるサッカー愛と“ドリームマッチ”への期待） 同公演は世界各地で開催され、すべての公演がソールドアウトとなるなか、SMDC Festival Groundsで開催される大規模野外ライブだ。S